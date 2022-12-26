Нуньес упустил четыре явных голевых момента в матче с «Астон Виллой». Это антирекорд сезона АПЛ

Да он в каждой игре порет моменты пачками. Ещё лыбу давит постоянно, как будто уже 10 забил в этом матче... крайне самоуверенный и самодовольный тип. Пока для меня главное разочарование сезона.
«Ливерпуль» обыграл «Астон Виллу» со счетом 3:1 в 17-м туре чемпионата Англии.
Нападающий Дарвин Нуньес в данном матче упустил четыре явных голевых момента.
Это антирекорд текущего сезона АПЛ.
- Летом «Ливерпуль» купил уругвайца за 80 миллионов евро.
- Нуньес забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 20 матчах.
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