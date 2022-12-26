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    «Атлетико» готов отдать Фелиша в аренду

    «Атлетико» не хочет продавать нападающего Жоау Фелиша во время зимнего трансферного окна.

    В мадридском клубе считают, что в январе никто не сможет удовлетворить их финансовые требования.

    В связи с этим рассматривается компромиссный вариант – аренда до конца сезона без права выкупа.

    Главными претендентами на португальца считаются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

    Заинтересованный клуб должен заплатить за аренду Фелиша 9 миллионов евро и взять на себя зарплату форварда в полном объеме.

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    Источник: AS

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