«Атлетико» готов отдать Фелиша в аренду

«Атлетико» не хочет продавать нападающего Жоау Фелиша во время зимнего трансферного окна.

В мадридском клубе считают, что в январе никто не сможет удовлетворить их финансовые требования.

В связи с этим рассматривается компромиссный вариант – аренда до конца сезона без права выкупа.

Главными претендентами на португальца считаются «Манчестер Юнайтед» и «Арсенал».

Заинтересованный клуб должен заплатить за аренду Фелиша 9 миллионов евро и взять на себя зарплату форварда в полном объеме.

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