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  • В Крыму рассчитывают получить деньги за трансфер Сычевого в «Крылья Советов»

В Крыму рассчитывают получить деньги за трансфер Сычевого в «Крылья Советов»

25 декабря 2022, 16:03
3

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин надеется, что клубы республики получат солидарные выплаты за переход форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Пообщаемся с РФС, чтобы поспособствовали в вопросе солидарных выплат за Сычевого. Думаю, все решится положительно», – сказал Бородкин.

  • Сычевой в 2010–2013 годах занимался футболом в УОР «Симферополь».
  • В 2016–2020 годах спортсмен играл за «Крымтеплицу».
  • «Крылья Советов» купили Сычевого за 100 миллионов рублей.

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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Крылья Советов Оренбург Писарский Владимир
Комментарии (3)
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eugen-han
1671977735
Сам футболист говорит, что научился играть на улице ... , и в Оренбурге оказался бесплатно, а ведь там могли потребовать деньги со стороны крымчан в виде протекции и страховки на будущее. То есть формула такова: если за игроком не стоит школа или академия, то ни то, что платить некому, но и умудряются ещё взять ден.средства с команды на тот момент игрока или его родителей, как в случае с Соболевым, на пример его переход в ,,Томь" из Барнаула.
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АКС-74У
1671977784
То есть, Оренбург получит не все 100 миллионов, делиться надо.
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Shlоmо
1671984911
Для меня этот футболист умер. Считаю его переход в Крылья позорным и глупым. Я ожидал, что он сбежит от нас в топ клуб России, но повестись на бабки, уйдя в Крылья, а судя по турнирной таблице, на понижение, это просто позор. Его полюбили в Оренбурге, мог достойно доиграть сезон, но как типичная футбольная проститутка он побежал за рублём, не побрезговал даже перейти в стан принципиального соперника для Оренбурга. Искренне желаю ему, чтобы его карьера потухла и через год он стал никому не нужен и вернулся в любительскую лигу Крыма. Именно поэтому никогда наш футбол не будет высокого уровня, потому что наших футболистов интересуют только деньги, а не результаты команды.
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