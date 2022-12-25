В Крыму рассчитывают получить деньги за трансфер Сычевого в «Крылья Советов»

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин надеется, что клубы республики получат солидарные выплаты за переход форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».
«Пообщаемся с РФС, чтобы поспособствовали в вопросе солидарных выплат за Сычевого. Думаю, все решится положительно», – сказал Бородкин.
- Сычевой в 2010–2013 годах занимался футболом в УОР «Симферополь».
- В 2016–2020 годах спортсмен играл за «Крымтеплицу».
- «Крылья Советов» купили Сычевого за 100 миллионов рублей.
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Источник: телеграм-канал «Матч ТВ»