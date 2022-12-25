В Крыму рассчитывают получить деньги за трансфер Сычевого в «Крылья Советов»

Президент Крымского футбольного союза Сергей Бородкин надеется, что клубы республики получат солидарные выплаты за переход форварда Владимира Сычевого из «Оренбурга» в «Крылья Советов».

«Пообщаемся с РФС, чтобы поспособствовали в вопросе солидарных выплат за Сычевого. Думаю, все решится положительно», – сказал Бородкин.

Сычевой в 2010–2013 годах занимался футболом в УОР «Симферополь».

В 2016–2020 годах спортсмен играл за «Крымтеплицу».

«Крылья Советов» купили Сычевого за 100 миллионов рублей.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно