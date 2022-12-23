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    В «Локомотиве» прокомментировали информацию о желании избавиться от Игнатьева

    Глава пресс‑службы «Локомотива» Артeм Загумeннов отрицает, что у московского клуба есть желание избавиться от нападающего Ивана Игнатьева.

    «Информация, появившаяся в телеграм‑каналах о якобы уходе из клуба нападающего Ивана Игнатьева, не соответствует действительности.

    Обо всех изменениях в составе клуб будет оперативно информировать своих болельщиков на официальных ресурсах», – сказал Загумeннов.

    • 23-летний Игнатьев перешел в «Локо» в июле на правах свободного агента.
    • Он забил 4 гола и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Контракт воспитанника «Краснодара» с клубом рассчитан до лета.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    23.12.2022 20:36
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