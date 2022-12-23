Дюков: «Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в Азию»

Президент РФС Александр Дюков заявил, что ни один из клубов РПЛ не выступил против возможного ухода в Азию из Европы.

«Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК – половина безоговорочно, а кто-то говорит о том, что, если в ближайшее время мы не будем играть на международном уровне, то давайте перейдем.

Многие клубы понимают, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к смене гражданства наших игроков.

Мы уже видим, что некоторые дружественные федерации начинают активно разговаривать с нашими игроками о смене их спортивного гражданства. Безусловно, это нанесет огромный удар по российскому футболу.

Мнение партнеров и спонсоров следующее – они помогают РФС и заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, но они становились нашими партнерами в том числе для того, чтобы продвигать свои бренды и товары.

А ситуация с отстранением приводит к тому, что снижается интерес к российскому футболу и, соответственно, к их брендам.

С другой стороны, вы видите, что происходит в экономике и бизнесе – массовая переориентация российской экономики на другие направления.

И, безусловно, эти компании заинтересованы в своем продвижении на новых направлениях, в том числе в Азии. Для них это возможность решения возникших проблем», – сказал Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно