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    Дюков: «Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в Азию»

    Президент РФС Александр Дюков заявил, что ни один из клубов РПЛ не выступил против возможного ухода в Азию из Европы.

    «Абсолютно все клубы РПЛ поддерживают переход в АФК – половина безоговорочно, а кто-то говорит о том, что, если в ближайшее время мы не будем играть на международном уровне, то давайте перейдем.

    Многие клубы понимают, что неучастие в официальных соревнованиях может привести к смене гражданства наших игроков.

    Мы уже видим, что некоторые дружественные федерации начинают активно разговаривать с нашими игроками о смене их спортивного гражданства. Безусловно, это нанесет огромный удар по российскому футболу.

    Мнение партнеров и спонсоров следующее – они помогают РФС и заинтересованы в развитии детско-юношеского футбола, но они становились нашими партнерами в том числе для того, чтобы продвигать свои бренды и товары.

    А ситуация с отстранением приводит к тому, что снижается интерес к российскому футболу и, соответственно, к их брендам.

    С другой стороны, вы видите, что происходит в экономике и бизнесе – массовая переориентация российской экономики на другие направления.

    И, безусловно, эти компании заинтересованы в своем продвижении на новых направлениях, в том числе в Азии. Для них это возможность решения возникших проблем», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +11359

      alex1951 54 минуты назад

      Да здраствует,возрождающиеся татаро-монгольское иго...)))
      Россия - азиаты...это всё,конец света..

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      Рейтинг: +7700

      BarStep > alex1951 21 минуту назад

      Мильоны - вас. Нас - тьмы, и тьмы, и тьмы.
      Попробуйте, сразитесь с нами!
      Да, скифы - мы! Да, азиаты - мы,
      С раскосыми и жадными очами!

      Когда это было написано?
      То-то..

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