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    «Катар, Саудовская Аравия, Китай, Индия. Кто там нищий-то?». Дюков – о футболе в Азии

    Президент РФС Александр Дюков не согласен с мнением, что Азиатская конфедерация футбола нищая.

    «А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?

    Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи.

    Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться», – сказал Дюков.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
    • Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +12052

      BRO_football 1 час назад

      Причём тут экономика, когда речь идёт об уровне футбола?
      Тот же Катар потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира, а его сборная ничего не смогла показать на ЧМ. Катарские шейхи деньги лопатой гребут, но предпочитают вкладываться в европейский футбол, вместо местного.

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      Рейтинг: +810

      г.Онега 1 час назад

      ну тогда нас то нищих зачем им принимать)) у нас в РПЛ то клубы умерают ,зарплаты задерживают

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