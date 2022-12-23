«Катар, Саудовская Аравия, Китай, Индия. Кто там нищий-то?». Дюков – о футболе в Азии

Президент РФС Александр Дюков не согласен с мнением, что Азиатская конфедерация футбола нищая.

«А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?

Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи.

Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться», – сказал Дюков.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.

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