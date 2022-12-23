«Катар, Саудовская Аравия, Китай, Индия. Кто там нищий-то?». Дюков – о футболе в Азии

Причём тут экономика, когда речь идёт об уровне футбола?
Тот же Катар потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира, а его сборная ничего не смогла показать на ЧМ. Катарские шейхи деньги лопатой гребут, но предпочитают вкладываться в европейский футбол, вместо местного.
Президент РФС Александр Дюков не согласен с мнением, что Азиатская конфедерация футбола нищая.
«А кто там нищий? Катар, который потратил 220 миллиардов на проведение чемпионата мира? Саудовская Аравия? Китай? Индия, где огромные компании и корпорации с миллиардной капитализацией? Кто там нищий-то?
Если говорить о развитии экономики – сегодня там одна ситуация, а завтра – абсолютно другая. Возьмите пример Южной Кореи.
Там все экономики растут – начиная от Средней Азии. Там нет ни одной страны, которая бы стагнировала. Не все континенты могут этим похвастаться», – сказал Дюков.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
- Решение о возможном переходе РФС в АФК будет принято во вторник, 27 декабря.
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