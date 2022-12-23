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    Юран: «Мы – русский народ! Если нас не хотят видеть в Европе, зачем напрашиваться?»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном переходе российского футбола из Европы в Азию.

    «Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы – русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет?

    Для любого спортсмена внутренние соревнования – это прекрасно, но все-таки хочется конкурировать с другими странами.

    Ждем какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное. Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение.

    Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться», – заявил Юран.

    • Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.
    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1754

      jek718875 6 минут назад

      Долой буржуев, да здравствует Россия!

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