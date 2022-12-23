Юран: «Мы – русский народ! Если нас не хотят видеть в Европе, зачем напрашиваться?»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о возможном переходе российского футбола из Европы в Азию.

«Если нас не хотят видеть в Европе, то зачем нам туда напрашиваться? Мы – русский народ! Если есть вариант с Азией, то почему бы и нет?

Для любого спортсмена внутренние соревнования – это прекрасно, но все-таки хочется конкурировать с другими странами.

Ждем какого-то решения. У руководителей РФС больше информации, наверное. Нужно понять, сколько лет нас не будут ждать в УЕФА, и, исходя из этого, принимать соответствующее решение.

Пусть сами там варятся. Наши ребята должны играть и соревноваться», – заявил Юран.

Существует три варианта событий по возможному переходу РФС из УЕФА в Азию.

Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.

3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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