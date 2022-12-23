Онана завершил карьеру в сборной Камеруна. Он уехал с ЧМ-2022 из-за конфликта с тренером

Вратарь «Интера» Андре Онана объявил в соцсетях о завершении карьеры в сборной Камеруна.

На ЧМ-2022 26-летний игрок провел один матч – с Швейцарией (0:1) – после чего уехал с турнира из-за разногласий с тренерским штабом.

Онана отказался выполнять требования тренерского штаба сборной.

Вратарь выступал за сборную с 2016 года.

Тренер Камеруна раскритиковал вратаря за стиль и попросил его играть более традиционно. Тот отказался и уехал из сборной