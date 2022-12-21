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    Стала известна зарплата Максимовича в случае трансфера в «Спартак»

    «Спартак» пытается купить защитника «Хетафе» Неманью Максимовича.

    В случае завершения трансфера серб будет зарабатывать в Москве 1,5 миллиона евро в год. Также будут предусмотрены бонусы. Возможно, будет прогрессивное увеличение оклада – с каждым годом контракта.

    • Рыночная стоимость серба – 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне Максимович провел 12 матчей без голевых действий.
    • Его контракт с «Хетафе» действует до 2024 года.

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    Источник: Metaratings

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