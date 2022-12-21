Рианчо не согласен с наградой Месси как лучшему игроку ЧМ-2022

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2022. Таковым его признала ФИФА.

«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Килиан Мбаппе. Парень провел просто невероятный турнир», — сказал Рианчо.

Мбаппе – лучший бомбардир турнира (8 голов).

Франция с Мбаппе на двух ЧМ подряд дошла до финала.

Месси впервые выиграл чемпионат мира.

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