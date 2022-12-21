Рианчо не согласен с наградой Месси как лучшему игроку ЧМ-2022

Пзц забил два пенальти и один более-менее гол в финале, а 70 мин просто ходил туда сюда, с Англичанами и Марокко себя не показал особо. А Месси разгонял все атаки своей сборной, пасы на загляденье, даже пенки исполнял мастерски, а под давлением это тяжело
Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2022. Таковым его признала ФИФА.
«Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Килиан Мбаппе. Парень провел просто невероятный турнир», — сказал Рианчо.
- Мбаппе – лучший бомбардир турнира (8 голов).
- Франция с Мбаппе на двух ЧМ подряд дошла до финала.
- Месси впервые выиграл чемпионат мира.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно