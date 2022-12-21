Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Рианчо не согласен с наградой Месси как лучшему игроку ЧМ-2022

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо не считает форварда сборной Аргентины Лионеля Месси лучшим игроком чемпионата мира-2022. Таковым его признала ФИФА.

    «Лучший игрок чемпионата мира в Катаре? Килиан Мбаппе. Парень провел просто невероятный турнир», — сказал Рианчо.

    • Мбаппе – лучший бомбардир турнира (8 голов).
    • Франция с Мбаппе на двух ЧМ подряд дошла до финала.
    • Месси впервые выиграл чемпионат мира.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Сакки: «Теперь вся Аргентина у ног Месси. Я расплакался, когда он поднимал кубок мира»
    Морган: «Месси переусердствовал с освещением в социальных сетях своей победы на ЧМ-2022» 4
    «В чемодан все не влезет». Стогниенко рассказал, что ему подарили во время работы в Узбекистане
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 08:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +789

      Lipatoff 24 минуты назад

      Пзц забил два пенальти и один более-менее гол в финале, а 70 мин просто ходил туда сюда, с Англичанами и Марокко себя не показал особо. А Месси разгонял все атаки своей сборной, пасы на загляденье, даже пенки исполнял мастерски, а под давлением это тяжело

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +339

      FCSpartakM 28 минут назад

      Конечно Мбаппе, Месси уже не первый раз дают вот так награду, даже с учетом реально сильной игры от него на турнире.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +813

      3meeeD 1 час назад

      Согласен

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11