Журавель поскользнулся в отеле перед последним матчем своего челленджа на ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об инциденте в отеле в день финала чемпионата мира-2022.

Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

По словам Журавеля, он поскользнулся в гостинице, но травм избежал. Репортер уже прибыл на стадион.

Ранее Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать достижение Журавеля.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.

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