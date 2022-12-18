Журавель поскользнулся в отеле перед последним матчем своего челленджа на ЧМ-2022

Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об инциденте в отеле в день финала чемпионата мира-2022.
- Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.
По словам Журавеля, он поскользнулся в гостинице, но травм избежал. Репортер уже прибыл на стадион.
- Ранее Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать достижение Журавеля.
- Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.
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Источник: телеграм-канал Андрея Панкова