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    Журавель поскользнулся в отеле перед последним матчем своего челленджа на ЧМ-2022

    Комментатор «Матч ТВ» Тимур Журавель рассказал об инциденте в отеле в день финала чемпионата мира-2022.

    • Журавель сегодня станет 1-м человеком, который посетит все матчи одного чемпионата мира.

    По словам Журавеля, он поскользнулся в гостинице, но травм избежал. Репортер уже прибыл на стадион.

    • Ранее Книга рекордов Гиннесса отказалась фиксировать достижение Журавеля.
    • Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция начнется в 18:00 по Москве.

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    Источник: телеграм-канал Андрея Панкова

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +99680

      sv1969 2 минуты назад

      Блин это новость! А пос-рать он не сходил!???

      0
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      Рейтинг: +6083

      Давид59 22 минуты назад

      На банановой кожуре?

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1123

      Александр52 31 минуту назад

      Это Губерниев ему подкат сделал, вчера кто то блеванул, а сегодня подскользнулись, и сразу же важное событие, а народ читает и в ладоши хлопает, а Гинесс хохочет. Мрак, что творят Бомбардир с Матч ТВ, уму не постижимо.

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      Рейтинг: +18112

      житель СПб 32 минуты назад

      А теперь - пусть посетит СВО. Как участник. Призвать!

      1
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      Рейтинг: +5536

      AtticusFinch 41 минуту назад

      а посрать перед матчем не забыл?

      2
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      Рейтинг: +1634

      Benifacto 1 час назад

      да всем СРАТЬ!

      0
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