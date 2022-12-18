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    Мбаппе к 23 годам превосходит 23-летнего Месси по 4 ключевым показателям

    Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе к 23 годам показывает лучшую статистику, чем в этом же возрасте его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси.

    23-летний Мбаппе лучше 23-летнего Месси по следующим показателям:

    • матчи на взрослом уровне (302 против 269);
    • голы (222 против 180);
    • голевые пасы (111 против 82);
    • крупные трофеи (12 против 11).

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    Источник: твиттер FootballFunnys

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +185

      Yellow 91 51 минуту назад

      Так Месси всегда был фланговым атакующим, особенно по молодости. Мбапе тоже начинал как лфа, но больше играет как второй форвард

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