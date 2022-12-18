Мбаппе к 23 годам превосходит 23-летнего Месси по 4 ключевым показателям

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе к 23 годам показывает лучшую статистику, чем в этом же возрасте его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси.

23-летний Мбаппе лучше 23-летнего Месси по следующим показателям:

матчи на взрослом уровне (302 против 269);

голы (222 против 180);

голевые пасы (111 против 82);

крупные трофеи (12 против 11).

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