Мбаппе к 23 годам превосходит 23-летнего Месси по 4 ключевым показателям

Так Месси всегда был фланговым атакующим, особенно по молодости. Мбапе тоже начинал как лфа, но больше играет как второй форвард
Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе к 23 годам показывает лучшую статистику, чем в этом же возрасте его партнер по «ПСЖ» Лионель Месси.
23-летний Мбаппе лучше 23-летнего Месси по следующим показателям:
- матчи на взрослом уровне (302 против 269);
- голы (222 против 180);
- голевые пасы (111 против 82);
- крупные трофеи (12 против 11).
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