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Защитник «Рубина» близок к переходу в «Локомотив»

17 декабря 2022, 11:24
6

Левый защитник «Рубина» Илья Самошников может в ближайшее время стать игроком «Локомотива».

Московский клуб уже договорился с 25-летним футболистом и его окружением.

Теперь «Локо» предстоит согласовать условия трансфера с «Рубином», но с этим не должно возникнуть проблем. Контракт игрока с казанцами истекает в июне, поэтому его выгодно продать зимой, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.

Сделку, скорее всего, закроют, когда новое руководство «Рубина» приступит к исполнению обязанностей.

  • В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
  • Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Рубин Локомотив Самошников Илья
Комментарии (6)
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SLADE2019
1671266371
Это будет усиление. Ну какой Тикнизян защитник?
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sined1951
1671273397
К сожалению он не сильнее Тикнизяна. Тоже привозит дай бог. Просто у Локо нет средств на более качественного игрока.
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DOCTOR PENALTY
1671273936
"Московский клуб договорился с окружением футболиста"... ??? )))
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zigbert
1671282736
Насколько это будет усиление для Локомотива? Но лишним Самошников в команде не будет.
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моэм
1671287036
Странно что его не взяли в РПЛ сразу после Рубина .... после перехода из ФНЛ , он стал основным и буквально "выжигал" свою бровку , также постоянно поддерживая в атаке Кварацхелию и Макарова ...это была ударная тройка....во всяком случае до тех пор , пока Сайманов не начал распродажу основы.
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