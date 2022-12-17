Защитник «Рубина» близок к переходу в «Локомотив»

Левый защитник «Рубина» Илья Самошников может в ближайшее время стать игроком «Локомотива».

Московский клуб уже договорился с 25-летним футболистом и его окружением.

Теперь «Локо» предстоит согласовать условия трансфера с «Рубином», но с этим не должно возникнуть проблем. Контракт игрока с казанцами истекает в июне, поэтому его выгодно продать зимой, чтобы впоследствии не потерять бесплатно.

Сделку, скорее всего, закроют, когда новое руководство «Рубина» приступит к исполнению обязанностей.

В этом сезоне Самошников забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 16 матчах.

Его рыночная стоимость – 2,5 миллиона евро.

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