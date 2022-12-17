Кураньи госпитализирован после ветеранского матча в Катаре

Бывший форвард сборной Германии Кевин Кураньи травмировался в ветеранском матче в Катаре, пишет телеграм-канал «Матч ТВ» со ссылкой на немецкое издание Bild.

Игрока госпитализировали с подозрением на повреждение мениска или крестообразной связки коленного сустава.

40-летний Кураньи играл в России за «Динамо».

За сборную Германии Кураньи провел 52 матча, забил 19 голов.

Кураньи завершил карьеру в 2016 году.

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