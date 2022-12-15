Федун рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

Зарема будет болеть за Аргентину?
Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун назвал сборную, которую он поддержит в финале чемпионата мира-2022.
- Трофей разыграют Аргентина и Франция.
- Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
- Начало – в 18:00 мск.
«Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов.
Почему? Люблю Францию. На чем это основывается? На моей любви», – сказал Федун.
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