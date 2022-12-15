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    Федун рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022

    Бывший владелец «Спартака» Леонид Федун назвал сборную, которую он поддержит в финале чемпионата мира-2022.

    • Трофей разыграют Аргентина и Франция.
    • Матч состоится в воскресенье, 18 декабря.
    • Начало – в 18:00 мск.

    «Финал будет прекрасный. Буду болеть за французов.

    Почему? Люблю Францию. На чем это основывается? На моей любви», – сказал Федун.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17303

      ilichkadr 1 час назад

      Зарема будет болеть за Аргентину?

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