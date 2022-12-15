Тео Эрнандес: «Мы вышли в два финала ЧМ подряд. Это невероятно»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился эмоциями после победы над Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (2:0).

«Это невероятно. Играть два финала подряд – невероятно. Мы проделали отличную работу, это был тяжелый матч.

Финал против Аргентины. Мы знаем, что это будет отличный матч. Мы будем усердно работать, чтобы выиграть этот финал.

Я много думаю о своем брате Люка. Надеюсь, он будет в финале», – сказал Тео Эрнандес.

Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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