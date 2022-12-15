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    Тео Эрнандес: «Мы вышли в два финала ЧМ подряд. Это невероятно»

    Защитник сборной Франции Тео Эрнандес поделился эмоциями после победы над Марокко в 1/2 финала чемпионата мира-2022 (2:0).

    «Это невероятно. Играть два финала подряд – невероятно. Мы проделали отличную работу, это был тяжелый матч.

    Финал против Аргентины. Мы знаем, что это будет отличный матч. Мы будем усердно работать, чтобы выиграть этот финал.

    Я много думаю о своем брате Люка. Надеюсь, он будет в финале», – сказал Тео Эрнандес.

    • Финал ЧМ-2022 Аргентина – Франция состоится 18 декабря.

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    Источник: сайт Джанлуки Ди Марцио

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