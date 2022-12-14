Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Чемпионат России тоже силен». Бистрович сравнил РПЛ и Серию А

    Защитник «Лечче» Кристиян Бистрович сравнил Серию А с РПЛ. Хорват принадлежит ЦСКА.

    «Серия А на фоне РПЛ — космос? Нет, не скажу, что это прямо другая вселенная. Отличия — да: скажем, в Италии большинство команд играют в оборонительный футбол. В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Итальянцам достаточно забить один гол в матче или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки.

    Если сравнивать ЦСКА и «Лечче»… В России я играл за команду из верхней части таблицы и чаще получал возможность выйти на поле, чем оставался на лавке. А тут попал к аутсайдерам, для которого ключевая задача — сохранить прописку в Серии А. «Лечче» важно каждое очко, ради этого приходится жертвовать в том числе игровым временем. Это отличное испытание и опыт — попробовать себя в одной из топ-5 лиг Европы.

    РПЛ, как и другие лиги, тоже сильна. Освоиться там было сложно: привыкаешь к тактике, к тренерскому штабу… А меняешь страну — привыкаешь заново», – сказал Бистрович.

    • 24-летний Бистрович стоит 2,2 миллиона евро.
    • Он должен вернуться в ЦСКА летом.
    • В сезоне Серии А у Бистровича 10 матчей.

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Бистрович: «После победы над Бразилией все в Хорватии думают, что мы выйдем в финал ЧМ-2022» 5
    Бистрович хочет вернуться из «Лечче» в ЦСКА
    Бистрович попрощался с ЦСКА. Он перешел в «Лечче»
    Источник: Sport24

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11