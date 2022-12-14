«Чемпионат России тоже силен». Бистрович сравнил РПЛ и Серию А

Защитник «Лечче» Кристиян Бистрович сравнил Серию А с РПЛ. Хорват принадлежит ЦСКА.

«Серия А на фоне РПЛ — космос? Нет, не скажу, что это прямо другая вселенная. Отличия — да: скажем, в Италии большинство команд играют в оборонительный футбол. В отличие от России, здесь играют только на результат, не демонстрируя яркий футбол. Итальянцам достаточно забить один гол в матче или скатать нулевую ничью. Лишь бы набрать очки.

Если сравнивать ЦСКА и «Лечче»… В России я играл за команду из верхней части таблицы и чаще получал возможность выйти на поле, чем оставался на лавке. А тут попал к аутсайдерам, для которого ключевая задача — сохранить прописку в Серии А. «Лечче» важно каждое очко, ради этого приходится жертвовать в том числе игровым временем. Это отличное испытание и опыт — попробовать себя в одной из топ-5 лиг Европы.

РПЛ, как и другие лиги, тоже сильна. Освоиться там было сложно: привыкаешь к тактике, к тренерскому штабу… А меняешь страну — привыкаешь заново», – сказал Бистрович.

24-летний Бистрович стоит 2,2 миллиона евро.

Он должен вернуться в ЦСКА летом.

В сезоне Серии А у Бистровича 10 матчей.

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