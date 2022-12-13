Матч Франция – Марокко не покажут на площадях голландских городов из-за угрозы беспорядков

Как будто и без этого беспорядки нельзя устроить...)
В нескольких нидерландских городах отказались от показа на площадях матча сборной Марокко с Францией в 1/2 финала ЧМ-2022.
По информации NU.nl, причина – возможные массовые беспорядки.
- Франция и Марокко сыграют в среду, 14 декабря.
- Начало – в 22:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
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