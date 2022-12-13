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    Матч Франция – Марокко не покажут на площадях голландских городов из-за угрозы беспорядков

    В нескольких нидерландских городах отказались от показа на площадях матча сборной Марокко с Францией в 1/2 финала ЧМ-2022.

    По информации NU.nl, причина – возможные массовые беспорядки.

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    Источник: NU.nl

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7623

      mihail200606 1 час назад

      Как будто и без этого беспорядки нельзя устроить...)

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