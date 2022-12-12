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    Промес сыграл за «Бей Беги» и забил со штрафного

    Медийные команды «Бей Беги» и «Амкал» провели товарищеский матч.

    «Бей Беги» с Квинси Промесом, Александром Соболевым и Георгием Джикией в составе победил со счетом 4:3.

    Голландец был капитаном команды и забил прямым ударом со штрафного.

    Соболев в этом матче выступал на позиции вратаря, а Джикия – нападающего.

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    Источник: «Бомбардир»

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    12.12.2022 22:40
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      НедраЧили 22 минуты назад

      В названии этого клуба "БейБеги" закралась ошибка.
      Первая буква должна быть "Г"

      0
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      Рейтинг: +3416

      serhio80 > НедраЧили 6 минут назад

      Так и в твоём нике первая буква прекрасно меняется на "П" Под шконку Машка)

      0
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