Промес сыграл за «Бей Беги» и забил со штрафного

В названии этого клуба "БейБеги" закралась ошибка.
Первая буква должна быть "Г"
Медийные команды «Бей Беги» и «Амкал» провели товарищеский матч.
«Бей Беги» с Квинси Промесом, Александром Соболевым и Георгием Джикией в составе победил со счетом 4:3.
Голландец был капитаном команды и забил прямым ударом со штрафного.
Соболев в этом матче выступал на позиции вратаря, а Джикия – нападающего.
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