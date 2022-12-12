Промес сыграл за «Бей Беги» и забил со штрафного

Медийные команды «Бей Беги» и «Амкал» провели товарищеский матч.

«Бей Беги» с Квинси Промесом, Александром Соболевым и Георгием Джикией в составе победил со счетом 4:3.

Голландец был капитаном команды и забил прямым ударом со штрафного.

Соболев в этом матче выступал на позиции вратаря, а Джикия – нападающего.

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