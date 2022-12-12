Ледяхов считает, что Дзюба может заинтересовать только аутсайдеров РПЛ

Экс-футболист и тренер «Спартака» Игорь Ледяхов оценил перспективы Артема Дзюбы найти себе новый клуб.
«В Турции у него не получилось, поэтому сложно сказать насчeт того, вероятен ли переход в европейский клуб. Всe будет зависеть от него, в каком он эмоциональном и физическом состоянии.
Дзюба уже находится в возрасте, что надо учитывать. Думаю, Арабские Эмираты, Катар – что-то из этого.
Какому клубу нужен Дзюба в России? Нижняя часть таблицы, где любая команда может его взять, например, «Химки». Команды, борющиеся за выживание», – сказал Ледяхов.
- 34-летний Дзюба расторг контракт с «Адана Демирспором» и стал свободным агентом.
- В Турции он забил 1 гол в 5 матчах.
- Сообщалось об интересе к нападающему со стороны «Рубина», «Торпедо», «Венеции» и кипрской «Кармиотиссы».
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Источник: Legalbet