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«Ювентус» и «Атлетико» могут совершить обмен нападающими

12 декабря 2022, 11:30
1

«Атлетико» интересуется форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Мадридский клуб может предложить обменять серба на Жоау Фелиша, который хочет сменить команду.

  • Оба футболиста участвовали в ЧМ-2022.
  • Рыночная стоимость серба – 80 миллионов евро, португальца – 50 миллионов.
  • В этом сезоне Влахович забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах. У Фелиша 4+3 в 18 играх.

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Источник: Calciomercatoweb
Испания. Примера Италия. Серия А Ювентус Атлетико Влахович Душан Феликс Жоау
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Вит65
1670851688
Я бы принял предложение на месте Юве.
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