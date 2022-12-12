«Ювентус» и «Атлетико» могут совершить обмен нападающими

«Атлетико» интересуется форвардом «Ювентуса» Душаном Влаховичем.

Мадридский клуб может предложить обменять серба на Жоау Фелиша, который хочет сменить команду.

Оба футболиста участвовали в ЧМ-2022.

Рыночная стоимость серба – 80 миллионов евро, португальца – 50 миллионов.

В этом сезоне Влахович забил 7 голов и сделал 2 ассиста в 15 матчах. У Фелиша 4+3 в 18 играх.

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