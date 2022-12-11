Агент предположил, когда Фернандес вернется в ЦСКА

Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду отреагировал на новость о возобновлении карьеры игрока в Бразилии.

У Фернандеса есть контракт с ЦСКА до 2024 года.

Новый клуб Марио пока не сообщается.

Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

«Марио вернется в ЦСКА. Когда это произойдет? Возможно, в следующем декабре», – сказал Машаду.

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