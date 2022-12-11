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    Агент предположил, когда Фернандес вернется в ЦСКА

    Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду отреагировал на новость о возобновлении карьеры игрока в Бразилии.

    • У Фернандеса есть контракт с ЦСКА до 2024 года.
    • Новый клуб Марио пока не сообщается.
    • Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.

    «Марио вернется в ЦСКА. Когда это произойдет? Возможно, в следующем декабре», – сказал Машаду.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2442

      fakeid 35 минут назад

      а толку. ни один "возвращенец" не заиграл на прежнем уровне (даже аршавин). кроме квинси зулусенко. но ему на раскачку потребовался год-полтора. а если фернандес вернётся через год, как агент говорит, на 34 году жизни - то какой от него прок? раскачаться, как зулус в расцвете сил, он уже точно не сможет. а зарплату плати.

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