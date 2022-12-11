Агент предположил, когда Фернандес вернется в ЦСКА

а толку. ни один "возвращенец" не заиграл на прежнем уровне (даже аршавин). кроме квинси зулусенко. но ему на раскачку потребовался год-полтора. а если фернандес вернётся через год, как агент говорит, на 34 году жизни - то какой от него прок? раскачаться, как зулус в расцвете сил, он уже точно не сможет. а зарплату плати.
Агент защитника Марио Фернандеса Жорже Машаду отреагировал на новость о возобновлении карьеры игрока в Бразилии.
- У Фернандеса есть контракт с ЦСКА до 2024 года.
- Новый клуб Марио пока не сообщается.
- Фернандес – четвертьфиналист ЧМ-2018 в составе сборной России.
«Марио вернется в ЦСКА. Когда это произойдет? Возможно, в следующем декабре», – сказал Машаду.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира