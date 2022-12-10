Тысячи марокканцев вышли на улицы праздновать выход в полуфинал ЧМ-2022. Король – в том числе

Пусть празднуют у себя мирно.А не как в Бельгии, где дикари начали жечь машины и устраивать беспорядки.
Жители Марокко вышли на улицы, чтобы коллективно отпраздновать выход команды в полуфинал чемпионата мира-2022. На народные гуляния вышел и король.
В 1/4 финала сборная Марокко победила Португалию (1:0).
- Марокканцев тренирует Валид Реграги.
- Он принял команду в этом году.
- В 1/2 финала Марокко сыграет либо с Англией, либо с Францией.
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