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    Названа дата исполкома РФС, на котором обсудят переход в Азию

    До конца года в Российском футбольном союзе обсудят возможный уход из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.

    Такие консультации должны пройти на ближайшем заседании Исполкома РФС. Оно состоится 23 декабря.

    • Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
    • 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).

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    Источник: «РБ Спорт»

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