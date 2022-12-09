Названа дата исполкома РФС, на котором обсудят переход в Азию

До конца года в Российском футбольном союзе обсудят возможный уход из УЕФА в Азиатскую футбольную конфедерацию.
Такие консультации должны пройти на ближайшем заседании Исполкома РФС. Оно состоится 23 декабря.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «РБ Спорт»