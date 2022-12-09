Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, кто может покинуть «Зенит» в зимнее и летнее трансферные окна

Стало известно, кто может покинуть «Зенит» в зимнее и летнее трансферные окна

9 декабря 2022, 13:02
1

Несколько футболистов могут покинуть «Зенит» в зимнее и летнее трансферные окна.

«Зимой «Зенит» могут покинуть несколько молодых футболистов – спортивный департамент рассматривает варианты с арендой. Наиболее вероятно расставание с Нуралы Алипом, но ситуация с ним завязана на переговорах с новым центральным защитником.

Серьезные изменения ожидают «Зенит» летом. Заканчивается аренда Мантуана и Ивана Куарежмы – их будущее напрямую зависит от позиции Министерства спорта по лимиту на легионеров. Может завершить карьеру Михаил Кержаков. Останутся в «Зените» Далер Кузяев и Вячеслав Караваев.

Будет сделано предложение о продлении контракта Деяну Ловрену, однако надо понимать, что после успешного выступления на чемпионате мира капитан «Зенита» востребован в Европе и на Ближнем Востоке.

Вопрос о продаже или аренде Матео Кассьерры на данный момент не рассматривается. «Зенит» владеет правами на Юри Алберто, но с высокой долей вероятности можно утверждать, что бразильский форвард продолжит играть за «Коринтианс» еще как минимум один сезон», – сообщает журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

  • «Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.
  • Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

Еще по теме:
Прогноз Пономарева на матч «Зенит» – ЦСКА: «У меня какое-то тревожное чувство» 1
Губерниев ответил, спасет ли Мостовой «Локомотив» 2
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно» 1
Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Persona_non_Grata
1670594833
Дустом их дустом, что-бы не разбежались !!!)))
Ответить
Главные новости
Итоги августа в «Конкурсе прогнозов»: Вежливость победила!
2
Агент раскрыл, что Батракову пообещали в «Галатасарае»
13:57
Принято решение по центральному матчу 10-го тура Первой лиги, отложенному из-за проблем с авиасообщением
13:37
1
ВидеоВинисиус проигнорировал Моуринью после поражения «Реала» от «Бетиса»
13:23
1
Еще один латиноамериканец прошел медосмотр для «Динамо» – известен результат
13:11
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Во Франции указали на уязвимость Сафонова
12:40
7
ВидеоБатраков последним из игроков «Галатасарая» покидал поле после дерби – он долго благодарил болельщиков
11:47
5
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Все новости
Все новости
ФотоВоспитанник «Спартака» со 113 матчами в РПЛ уехал играть в Томск
12:57
2
«Спартак» не вышел из переговоров по воспитаннику «Зенита»
12:54
2
Стали известны стартовые составы на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: 5 сентября 2026
12:50
1
Губерниев поделился ожиданиями от матча «Зенит» – ЦСКА
12:32
Радимов удивлен действиями «Динамо»: «Зачем встречать с кокошниками и караваем?»
12:24
1
Детский тренер Данилова – о зарплате в спортшколе: «Не будем смешить страну»
11:58
Где смотреть матч «Балтика» – «Локомотив»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:52
1
Где смотреть матч «Динамо» – «Спартак»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:50
Где смотреть матч «Динамо Мх» – «Родина»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:48
Где смотреть матч «Оренбург» – «Акрон»: во сколько прямая трансляция: 6 сентября 2026
11:46
Погребняк дал совет Головину по возвращению в Россию
11:36
1
Радимов вынес вердикт тренеру РПЛ: «Он несколько растерян»
11:29
1
Угальде высказался о том, что «Спартак» не отпустил его в мексиканский клуб
11:22
4
Слуцкий собрал идеальный состав ЦСКА из игроков, с которыми работал
11:07
3
«Зенит» объявил об уходе 7-миллионного легионера
10:45
5
Экс-защитник ЦСКА Бекао согласился вернуться в РПЛ
10:08
2
Артига объяснил интерес «Рубина» к нападающему ЦСКА
09:48
1
Прогноз Григоряна на матч «Зенит» – ЦСКА
08:59
3
Бубнов определил позиции, которые нужно усилить «Спартаку»
08:16
«Спартак» не продал Угальде за 15-17 миллионов
00:43
Бубнов назвал тренера РПЛ, оказавшегося в дурацком положении
Вчера, 23:45
1
Экс-президент «Локомотива»: «Надо увольнять Галактионова и назначать Евсеева»
Вчера, 23:35
7
Погребняк сожалеет, что «Зенит» лишился Мостового
Вчера, 22:50
1
У Сперцяна 7 голевых действий в 7 матчах за «Аль-Ахли»
Вчера, 22:28
2
Черданцев предположил, почему «Динамо» пришлось отказаться от двух латиноамериканцев
Вчера, 21:50
4
Бубнов дал совет Галактионову, как использовать Мостового в «Локомотиве»
Вчера, 21:42
4
Орлов определил, в каком году был сильнейший «Зенит»
Вчера, 21:39
9
У «Локомотива» сорвался трансфер воспитанника ЦСКА
Вчера, 21:21
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+