Стало известно, кто может покинуть «Зенит» в зимнее и летнее трансферные окна

Несколько футболистов могут покинуть «Зенит» в зимнее и летнее трансферные окна.

«Зимой «Зенит» могут покинуть несколько молодых футболистов – спортивный департамент рассматривает варианты с арендой. Наиболее вероятно расставание с Нуралы Алипом, но ситуация с ним завязана на переговорах с новым центральным защитником.

Серьезные изменения ожидают «Зенит» летом. Заканчивается аренда Мантуана и Ивана Куарежмы – их будущее напрямую зависит от позиции Министерства спорта по лимиту на легионеров. Может завершить карьеру Михаил Кержаков. Останутся в «Зените» Далер Кузяев и Вячеслав Караваев.

Будет сделано предложение о продлении контракта Деяну Ловрену, однако надо понимать, что после успешного выступления на чемпионате мира капитан «Зенита» востребован в Европе и на Ближнем Востоке.

Вопрос о продаже или аренде Матео Кассьерры на данный момент не рассматривается. «Зенит» владеет правами на Юри Алберто, но с высокой долей вероятности можно утверждать, что бразильский форвард продолжит играть за «Коринтианс» еще как минимум один сезон», – сообщает журналист Bobsoccer Алексей Андрианов.

«Зенит» ушел на зимний перерыв лидером РПЛ.

Отрыв от идущего вторым «Спартака» – 6 очков.

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