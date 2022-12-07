«Аэропорт – туда». Фанат Марокко встретил в Катаре испанских болельщиков и потроллил их

Болельщик сборной Марокко встретил автобус с фанатами сборной Испании после матча 1/8 финала чемпионата мира-2022 (0:0, 3:0 по пенальти).
Фанат посмеялся над испанцами и указал им дорогу в аэропорт.
- В то же время в Европе марокканцы устроили беспорядки.
- В 1/4 финала сборная Марокко сыграет с Португалией.
- Марокканцы впервые вышли в 1/4 финала чемпионата мира.
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