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    «Проблемный ветеран никому не нужен». Петржела – о Дзюбе

    Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела призвал форварда Артема Дзюбу как можно быстрее найти новый клуб.

    «Артем до сих пор не нашел себе клуб. Если он пропустит зимние сборы, то его можно будет списывать со счетов. Проблемный ветеран футбола никому не нужен.

    Спроса на него нет. Но и не стоит ждать Дзюбу в РПЛ. Думаю, он не хочет жить и играть в России. Иначе бы Артем не уезжал в Турцию в самом начале», – сказал Петржела.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 10:34
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +18379

      Cleaner 3 минуты назад

      Вредный чех никак не остановится...(

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