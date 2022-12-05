Мама Кокорина сообщила о травме сына

Светлана Кокорина, мама футболиста «Ариса» Александра Кокорина, рассказала, что ее сын получил травму.

«Почему Александр Кокорин не в заявке «Ариса», и он находится в Катаре? У него травма. Насколько повреждение серьезное, нужно спрашивать у Александра. Чувствует он себя хорошо, все нормально», — сказала Кокорина.

«Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины» до конца сезона.

Он забил 5 голов в 10 матчах на Кипре.

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