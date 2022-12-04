Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Игроки сборной Бельгии не хотели, чтобы Азар выходил в старте на матч с Марокко

    Некоторые футболисты сборной Бельгии были против выхода Эдена Азара в стартовом составе на матч ЧМ-2022 с Марокко.

    Игрок считали, что в основе следовало выпустить Жереми Доку или Леандро Троссарда. По их мнению, главный тренер Роберто Мартинес был слишком привязан к Азару.

    • Бельгия проиграла Марокко со счетом 0:2.
    • Сборная не смогла пробиться в плей-офф ЧМ.
    • Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Названы три кандидата на пост главного тренера сборной Бельгии 5
    Азар задумался о завершении карьеры в сборной Бельгии 1
    Какие команды выбесили нас на групповом этапе ЧМ-2022 11
    Источник: Onze Mondial

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:04
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +743

      Fialet 31 минуту назад

      Опять двоечники текст набирали - "Игрок считали".

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11