Игроки сборной Бельгии не хотели, чтобы Азар выходил в старте на матч с Марокко

Некоторые футболисты сборной Бельгии были против выхода Эдена Азара в стартовом составе на матч ЧМ-2022 с Марокко.
Игрок считали, что в основе следовало выпустить Жереми Доку или Леандро Троссарда. По их мнению, главный тренер Роберто Мартинес был слишком привязан к Азару.
- Бельгия проиграла Марокко со счетом 0:2.
- Сборная не смогла пробиться в плей-офф ЧМ.
- Роберто Мартинес объявил об уходе с поста главного тренера.
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Источник: Onze Mondial