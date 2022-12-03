Месси впервые забил в плей-офф ЧМ и обогнал Марадону и Роналду

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси достиг отметки в девять голов на чемпионатах мира.

Аргентинец опередил по показателю своего соотечественника Диего Марадону (восемь голов) и Криштиану Роналду (восемь).

Месси забил 9-й гол в 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии.

Игрок впервые забил в плей-офф ЧМ.

Это 22-й матч Месси на ЧМ.

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