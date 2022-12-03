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    Месси впервые забил в плей-офф ЧМ и обогнал Марадону и Роналду

    Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси достиг отметки в девять голов на чемпионатах мира.

    Аргентинец опередил по показателю своего соотечественника Диего Марадону (восемь голов) и Криштиану Роналду (восемь).

    • Месси забил 9-й гол в 1/8 финала ЧМ-2022 против Австралии.
    • Игрок впервые забил в плей-офф ЧМ.
    • Это 22-й матч Месси на ЧМ.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4867

      ААМ 9 минут назад

      Молодец Лео!. Счёт стал 2:0, и я пошел спать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17225

      Garrincha58 49 минут назад

      первый тайм полное гавнище и это команда с якобы лучшим игроком мира

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4867

      ААМ > Garrincha58 11 минут назад

      Учи грамоту сынок и пиши гОвнище.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1326

      Красногвардейчик 52 минуты назад

      Молодец Лео

      0
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