Куртуа извинился перед болельщиками за вылет Бельгии с ЧМ-2022

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа извинился за вылет команды с чемпионата мира-2022.

Бельгийцы не смогли выйти из группы.

Они набрали 4 очка в 3 матчах и пропустили вперед Марокко и Хорватию.

«Приносим извинения всем болельщикам. Можем только обещать, что приложим все силы и сделаем новую попытку.

Вылет до сих пор приносит мне боль, хотя прошел уже день. Спасибо всем за поддержку», – написал Куртуа.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира