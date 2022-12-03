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    Куртуа извинился перед болельщиками за вылет Бельгии с ЧМ-2022

    Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа извинился за вылет команды с чемпионата мира-2022.

    • Бельгийцы не смогли выйти из группы.
    • Они набрали 4 очка в 3 матчах и пропустили вперед Марокко и Хорватию.

    «Приносим извинения всем болельщикам. Можем только обещать, что приложим все силы и сделаем новую попытку.

    Вылет до сих пор приносит мне боль, хотя прошел уже день. Спасибо всем за поддержку», – написал Куртуа.

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    Источник: твиттер Тибо Куртуа

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    Сегодня, 11:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1650

      jek718875 1 час назад

      Вы были не командой, гавном, нет, гавнищем

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