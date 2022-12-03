Куртуа извинился перед болельщиками за вылет Бельгии с ЧМ-2022

Вратарь сборной Бельгии Тибо Куртуа извинился за вылет команды с чемпионата мира-2022.
- Бельгийцы не смогли выйти из группы.
- Они набрали 4 очка в 3 матчах и пропустили вперед Марокко и Хорватию.
«Приносим извинения всем болельщикам. Можем только обещать, что приложим все силы и сделаем новую попытку.
Вылет до сих пор приносит мне боль, хотя прошел уже день. Спасибо всем за поддержку», – написал Куртуа.
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Источник: твиттер Тибо Куртуа