Юран может возглавить команду из Узбекистана

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран подтвердил интерес к нему со стороны клуба из Узбекистана.

«Был звонок из Узбекистана: интересно или неинтересно мне поработать? Пока конкретики нет. Я сказал, что всe зависит от целей и задач.

В теории этот вариант возможен. Был интерес и контакт. Для меня самое главное – это задачи и цели. Я буду рассматривать, если есть серьeзные задачи.

Почему нет? Тренер всегда должен быть в тонусе, должна быть постоянная практика. А не сидеть на пятой точке в ожидании суперклуба.

Если сейчас в России ничего нет, то можно рассмотреть. Главное – задачи. Диалог продолжается.

На первом плане для меня всегда была спортивная составляющая, а уже потом финансовая и остальное», – сказал Юран.

Тренера уволили из «Химок» 10 августа.

Он говорил, что до Нового года возглавит команду из РПЛ.

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