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    Отец Агаларова высказался о будущем сына в «Ахмате»

    Руслан Агаларов, отец нападающего «Ахмата» Гамида Агаларова, ответил, может ли его сын покинуть грозненский клуб зимой.

    «Сейчас отпуск, он отдыхает, тренируется и готовится к сезону. Любой профессиональный спортсмен и футболист должен себя ощущать нормально в рабочем режиме.

    Это его команда. У него действующий контракт и говорить о каких-то других мыслях – это неправильно.

    Гамид – футболист «Ахмата» и других мыслей пока нет», – сказал Агаларов-старший.

    • Летом форвард перешел из «Уфы» в «Ахмат» за 3,5 миллиона евро.
    • В прошлом сезоне Агаларов стал лучшим бомбардиром РПЛ – 19 голов в 29 матчах.
    • В этом сезоне он отличился 1 раз в 10 играх чемпионата.

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    Источник: Legalbet

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