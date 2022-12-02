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    Мартинес определился с планами на будущее после ухода из сборной Бельгии

    Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес собирается вернуться к работе в клубном футболе.

    По информации The Telegraph, 49-летний испанец открыт для предложений из АПЛ.

    • Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
    • После этого Мартинес объявил об уходе из сборной.
    • Тренер работал в Англии с 2007 по 2016 год – он возглавлял «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».

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    Источник: The Telegraph

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1044

      ARSteven89 43 минуты назад

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      Рейтинг: +17218

      Garrincha58 1 час назад

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