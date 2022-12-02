Мартинес определился с планами на будущее после ухода из сборной Бельгии

Бывший главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес собирается вернуться к работе в клубном футболе.
По информации The Telegraph, 49-летний испанец открыт для предложений из АПЛ.
- Бельгия вылетела с ЧМ-2022 по итогам группового этапа.
- После этого Мартинес объявил об уходе из сборной.
- Тренер работал в Англии с 2007 по 2016 год – он возглавлял «Суонси», «Уиган» и «Эвертон».
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Источник: The Telegraph