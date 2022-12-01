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    Сборная Марокко установила рекорд ЧМ

    Сборная Марокко обыграла Канаду со счетом 2:1 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Марокканцы набрали семь очков и вышли в 1/8 финала с первого места.

    Они установили рекорд турнира по набранным очкам в группе среди команд из Африки.

    • Марокко выиграл группу с Хорватией, Бельгией и Канадой.
    • Они пробились в плей-офф ЧМ после 36-летней паузы.

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    Источник: Opta

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3161

      FRZZ 1 час назад

      Молодцы! Зиеш и Ашраф Хакими все таки сильные игроки

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