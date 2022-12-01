Сборные Хорватии и Бельгии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 1 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.
Команды играли друг с другом восемь раз в истории: три победы хорватов, две ничьих, три раза выиграли бельгийцы.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: обе забьют – да
Где смотреть матч Хорватия – Бельгия
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Источник: «Бомбардир»