Сборные Хорватии и Бельгии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 1 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

Команды играли друг с другом восемь раз в истории: три победы хорватов, две ничьих, три раза выиграли бельгийцы.

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Коэффициенты:

Победа Хорватии – 2.70

Ничья – 3.50

Победа Бельгии – 2.70

Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

Где смотреть матч Хорватия – Бельгия

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