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    Хорватия – Бельгия: коэффициенты, ставки и прогноз на матч ЧМ 2022: 1 декабря

    Сборные Хорватии и Бельгии сыграют в матче 3-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в четверг, 1 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.

    Команды играли друг с другом восемь раз в истории: три победы хорватов, две ничьих, три раза выиграли бельгийцы.

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    Коэффициенты:

    • Победа Хорватии – 2.70
    • Ничья – 3.50
    • Победа Бельгии – 2.70

    Рекомендуемая ставка: обе забьют – да

    Где смотреть матч Хорватия – Бельгия

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    Расписание матчей чемпионата мира по футболу на сегодня

    Источник: «Бомбардир»

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