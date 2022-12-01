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    Щесны – второй вратарь в истории ЧМ, отразивший пенальти, который он сам заработал

    Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    • Арбитр Данни Маккели назначил пенальти в 1-м тайме матча.
    • В результате борьбы за мяч в воздухе вратарь Войцех Щесны попал рукой в лицо Лионеля Месси.
    • Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.
    • Щесны отразил удар Месси с пенальти.

    Поляк стал вторым голкипером в истории чемпионата мира, отразившим пенальти, который он сам заработал.

    Щесны повторил достижение француза Жоэля Батса, парировавшего 11-метровый от Бразилии на ЧМ-1986.

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    Источник: Opta

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