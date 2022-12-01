Щесны – второй вратарь в истории ЧМ, отразивший пенальти, который он сам заработал

Аргентина победила Польшу со счетом 2:0 в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
- Арбитр Данни Маккели назначил пенальти в 1-м тайме матча.
- В результате борьбы за мяч в воздухе вратарь Войцех Щесны попал рукой в лицо Лионеля Месси.
- Судье потребовался видеоповтор, чтобы принять решение.
- Щесны отразил удар Месси с пенальти.
Поляк стал вторым голкипером в истории чемпионата мира, отразившим пенальти, который он сам заработал.
Щесны повторил достижение француза Жоэля Батса, парировавшего 11-метровый от Бразилии на ЧМ-1986.
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Источник: Opta