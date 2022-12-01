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    Журналист Морган отреагировал на новость о согласовании контракта между Роналду и «Ан-Насром»

    Британский журналист Пирс Морган опроверг информацию о том, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Ан-Наср».

    «Роналду согласовал контракт с «Ан-Насром»? Нет, он этого не делал», – написал Морган.

    • Роналду – свободный агент.
    • «МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.
    • «Ан-Наср» готов платить форварду почти 200 миллионов евро за сезон.

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    Источник: твиттер Пирса Моргана

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    Сегодня, 11:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5244

      Дядя Серёжа 14 минут назад

      В насром его, в насром

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      Рейтинг: +1028

      ARSteven89 48 минут назад

      Зачем ему в Аравию, там 1,5 калеки ходят на футбол! А в MLS можно ещё похайпить своей карьерой и стадионы будут собираться полные. Хотя я думаю, что он зацепиться за какой-нибудь вариант в Европе.

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      Рейтинг: +42

      Slavan52 > ARSteven89 42 минуты назад

      Зарплата не зависит от количества болел. Для саудов деньги не проблема

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      Рейтинг: +1028

      ARSteven89 > Slavan52 37 минут назад

      Да он итак не беден! Бизнес у него в Европе и сынишка талантливый подрастает в Европе. Насколько я помню он сейчас в академии МЮ обучается и колотит мячи на тренировках изрядно.

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