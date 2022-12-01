Журналист Морган отреагировал на новость о согласовании контракта между Роналду и «Ан-Насром»

Британский журналист Пирс Морган опроверг информацию о том, что экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду близок к переходу в саудовский «Ан-Наср».

«Роналду согласовал контракт с «Ан-Насром»? Нет, он этого не делал», – написал Морган.

Роналду – свободный агент.

«МЮ» расторг контракт с португальцем после скандального интервью, которое он дал как раз Моргану.

«Ан-Наср» готов платить форварду почти 200 миллионов евро за сезон.

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