«Реал» узнал цену на Энцо Фернандеса

Стало известно, сколько «Бенфика» требует за трансфер полузащитника Энцо Фернандеса.

«Реал» узнал, что потенциальная покупка аргентинца обойдется клубу в 100 миллионов евро.

Такая цена отпугивает мадридцев. Сделка оказалась под вопросом.

Рыночная стоимость Фернандеса – 35 миллионов евро.

Он выступает за «Бенфику» с июля 2022 года: 24 матча, 3 гола и 5 ассистов.

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