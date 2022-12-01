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    Франция сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, Аргентина – с Австралией

    Стали известны очередные пары 1/8 финала чемпионата мира-2022.

    Франция 4 декабря встретится с Польшей.

    Аргентина 3 декабря сыграет с Австралией.

    • Турнир продлится до 18 декабря.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1026

      ARSteven89 47 минут назад

      Польша играет в антифутбол в 3м туре группового этапа второй ЧМ подряд!
      4 года назад на нашем ЧМ они катали мяч в игре с Японией!

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      Рейтинг: +12138

      DeStar 1 час назад

      тут я рад что арги выиграли, и с первого места. а то кто-то из пары мексика - польша в 1/4 не очень

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      Рейтинг: +1026

      ARSteven89 1 час назад

      Месси и ко таки вытащили счастливый билет с Австралией, а затем выходят на победителя "Нидерланды-США". Всё в ногах Месси!

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