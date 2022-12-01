Франция сыграет в 1/8 финала ЧМ-2022 с Польшей, Аргентина – с Австралией

Польша играет в антифутбол в 3м туре группового этапа второй ЧМ подряд!
4 года назад на нашем ЧМ они катали мяч в игре с Японией!
Стали известны очередные пары 1/8 финала чемпионата мира-2022.
Франция 4 декабря встретится с Польшей.
Аргентина 3 декабря сыграет с Австралией.
- Турнир продлится до 18 декабря.
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