Агент Сильянова рассказал, может ли «Локомотив» прервать аренду игрока в «Ростове»

Вадим Шпинeв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, принадлежащего «Локомотиву», прокомментировал новость о желании московского клуба прервать аренду игрока.
«Есть договор аренды Сильянова между двумя клубами с периодом на спортивный сезон. Как можно его прервать? Это вопрос юридического права. Опции такой нет. Стоит обратиться в «Локомотив».
Раз появилась такая информация, то она скорее всего идeт из клуба. И спросить в клубе — каким образом они собираются это делать», — сказал Шпинев.
- В сезоне РПЛ у Сильянова 17 матчей, 2 гола, ассист.
- Игрок вызывается в сборную России.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ. «Ростов» занимает 3-ю строчку.
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Источник: «Чемпионат»