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    Агент Сильянова рассказал, может ли «Локомотив» прервать аренду игрока в «Ростове»

    Вадим Шпинeв, агент защитника «Ростова» Александра Сильянова, принадлежащего «Локомотиву», прокомментировал новость о желании московского клуба прервать аренду игрока.

    «Есть договор аренды Сильянова между двумя клубами с периодом на спортивный сезон. Как можно его прервать? Это вопрос юридического права. Опции такой нет. Стоит обратиться в «Локомотив».

    Раз появилась такая информация, то она скорее всего идeт из клуба. И спросить в клубе — каким образом они собираются это делать», — сказал Шпинев.

    • В сезоне РПЛ у Сильянова 17 матчей, 2 гола, ассист.
    • Игрок вызывается в сборную России.
    • «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ. «Ростов» занимает 3-ю строчку.

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    Источник: «Чемпионат»

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