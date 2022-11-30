«Локомотив» хочет прервать аренду Сильянова в «Ростове»

«Локомотив» заинтересован в возвращении защитника Александра Сильянова из аренды в «Ростове».
«Ростов» взял футболиста в аренду и прописал в договоре право выкупа по окончании сезона-2022/23.
Вероятность того, что футболист вернется в «Локо» зимой, минимальна – ростовчане не намерены прерывать аренды. В планах клуба – полный выкуп прав на игрока. Сумма выкупа составляет около 3 миллионов евро», – написал источник.
- В сезоне РПЛ у Сильянова 17 матчей, 2 гола, ассист.
- Игрок вызывается в сборную России.
- «Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ. «Ростов» занимает 3-ю строчку.
Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира
Источник: «РБ Спорт»