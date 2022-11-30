«Локомотив» хочет прервать аренду Сильянова в «Ростове»

«Локомотив» заинтересован в возвращении защитника Александра Сильянова из аренды в «Ростове».

«Ростов» взял футболиста в аренду и прописал в договоре право выкупа по окончании сезона-2022/23.

Вероятность того, что футболист вернется в «Локо» зимой, минимальна – ростовчане не намерены прерывать аренды. В планах клуба – полный выкуп прав на игрока. Сумма выкупа составляет около 3 миллионов евро», – написал источник.

В сезоне РПЛ у Сильянова 17 матчей, 2 гола, ассист.

Игрок вызывается в сборную России.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей РПЛ. «Ростов» занимает 3-ю строчку.

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