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    Российский игрок «Вильярреала» рассказал, с какими стереотипами о России он сталкивался в Испании

    Российский защитник из системы «Вильярреала» Антон Ефремов высказался об испанских стереотипах про Россию.

    – Что чаще всего партнеры спрашивали о России?

    – В основном подкалывали про холод. Например, когда в душе шла холодная вода, говорили: «Антон, это для тебя еще горячая, наверное?». К таким шуткам уже привык.

    В футбольном плане много говорят про выносливость и физическую силу: что все русские сильные, храбрые.

    Есть у них такой стереотип – он в чем‑то шуточный, конечно, но и серьезный при этом. Многие так действительно считают.

    – В плане быта были какие‑то сложности в Испании?

    – Особо нет. Единственное – работа общественных мест. В России мы привыкли, что в воскресенье всe работает, а в Испании в выходные практически всe закрыто.

    Ищи себе еду сам, если не закупился раньше. Ну плюс есть сиеста – с 14 часов до 19, когда тоже магазины закрыты.

    • Ефремову сейчас 19 лет.
    • Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.
    • Сейчас защитник выступает за третью команду испанского клуба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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