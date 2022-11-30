Российский игрок «Вильярреала» рассказал, с какими стереотипами о России он сталкивался в Испании

Российский защитник из системы «Вильярреала» Антон Ефремов высказался об испанских стереотипах про Россию.

– Что чаще всего партнеры спрашивали о России?

– В основном подкалывали про холод. Например, когда в душе шла холодная вода, говорили: «Антон, это для тебя еще горячая, наверное?». К таким шуткам уже привык.

В футбольном плане много говорят про выносливость и физическую силу: что все русские сильные, храбрые.

Есть у них такой стереотип – он в чем‑то шуточный, конечно, но и серьезный при этом. Многие так действительно считают.

– В плане быта были какие‑то сложности в Испании?

– Особо нет. Единственное – работа общественных мест. В России мы привыкли, что в воскресенье всe работает, а в Испании в выходные практически всe закрыто.

Ищи себе еду сам, если не закупился раньше. Ну плюс есть сиеста – с 14 часов до 19, когда тоже магазины закрыты.

Ефремову сейчас 19 лет.

Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.

Сейчас защитник выступает за третью команду испанского клуба.

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