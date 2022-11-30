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    Игрок «Вильярреала» Ефремов рассказал, насколько в Испании подорожали продукты

    Российский защитник из системы «Вильярреала» Антон Ефремов высказался о росте цен в Испании.

    – В Испании сильно дорожает жизнь: продукты, коммуналка?

    – Насчет коммуналки: по сравнению с летом мы платим чуть больше, но на удивление совсем не намного.

    Не знаю, насколько больше или меньше стали употреблять газа, но огромной разницы в цене нет.

    Продукты, да, подорожали заметно – процентов на 15-30. В магазинах теперь можно оставить большую сумму, поэтому стараемся чаще ходить на рынок, где овощи и фрукты подешевле.

    • Ефремову сейчас 19 лет.
    • Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.
    • Сейчас защитник выступает за третью команду испанского клуба.

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    Источник: «Матч ТВ»

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