Игрок «Вильярреала» Ефремов рассказал, насколько в Испании подорожали продукты

Российский защитник из системы «Вильярреала» Антон Ефремов высказался о росте цен в Испании.
– В Испании сильно дорожает жизнь: продукты, коммуналка?
– Насчет коммуналки: по сравнению с летом мы платим чуть больше, но на удивление совсем не намного.
Не знаю, насколько больше или меньше стали употреблять газа, но огромной разницы в цене нет.
Продукты, да, подорожали заметно – процентов на 15-30. В магазинах теперь можно оставить большую сумму, поэтому стараемся чаще ходить на рынок, где овощи и фрукты подешевле.
- Ефремову сейчас 19 лет.
- Он перебрался в «Вильярреал» из академии «Локомотива» в августе 2019 года.
- Сейчас защитник выступает за третью команду испанского клуба.
«Конкурс прогнозов» вернулся! Играйте, побеждайте и забирайте ценные призы!
Получите бесплатно 2000 рублей за регистрацию
Источник: «Матч ТВ»