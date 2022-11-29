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    Впервые в истории хозяин чемпионата мира набрал 0 очков на групповом этапе

    Сборная Катара уступила Нидерландам (0:2) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

    Катар занял последнее место в группе А, не набрав ни одного очка в трех матчах при разнице мячей 1:7.

    Впервые в истории хозяин чемпионата мира набрал 0 очков на групповом этапе.

    • ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.
    • Турнир продлится до 18 декабря.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6428

      Красногорск_Фан 14 минут назад

      Играли достойно. По своим силам. Респект что судьи их не тащили. В прошлом матче я бы даже поставил заслуженный пеналь, а судьи не дали.

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