Играли достойно. По своим силам. Респект что судьи их не тащили. В прошлом матче я бы даже поставил заслуженный пеналь, а судьи не дали.
Сборная Катара уступила Нидерландам (0:2) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.
Катар занял последнее место в группе А, не набрав ни одного очка в трех матчах при разнице мячей 1:7.
Впервые в истории хозяин чемпионата мира набрал 0 очков на групповом этапе.
- ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.
- Турнир продлится до 18 декабря.
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