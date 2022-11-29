Сборная Катара уступила Нидерландам (0:2) в 3-м туре группового этапа ЧМ-2022.

Катар занял последнее место в группе А, не набрав ни одного очка в трех матчах при разнице мячей 1:7.

Впервые в истории хозяин чемпионата мира набрал 0 очков на групповом этапе.

ЧМ впервые проходит на Ближнем Востоке.

Турнир продлится до 18 декабря.

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