Семин высказался о получении Ротенбергом должности в «Локомотиве»

Экс-тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на назначение Бориса Ротенберга на пост директора департамента развития молодeжного футбола в московском клубе.

«Я не удивлeн. Его потенциал соответствует новой должности. Борис любит футбол, а самое главное – разбирается в нeм. При этом умеет работать в коллективе.

Я желаю ему удачи, чтобы каждый год юные игроки школы «Локомотива» пополняли основной состав команды», – сказал Сeмин.

Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год.

В его активе 17 матчей за 6 сезонов.

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