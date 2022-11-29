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    «Трачу время впустую». Лещук – о просмотре ЧМ-2022

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук поделился впечатлениями от чемпионата мира 2022 года.

    – Вы говорили, что смотреть ЧМ в Катаре – пустая трата времени и делать этого не будете. В итоге вы говорите, что наблюдаете за турниром.

    – Да, трачу время впустую, смотрю мундиаль... На самом деле просто включаю матчи на фоне и занимаюсь своими делать.

    Могу глянуть интересные игры, но еще ни разу не посмотрел все 90 минут какого-то матча. Это интересный турнир, но не настолько, чтобы смотреть матчи целиком.

    – Если сравнить ЧМ-2018 в России и нынешний – какой вам нравится больше?

    – Я не могу сказать. Я не был в Катаре в роли болельщиков, не могу оценить обстановку в городе. По телевизору мы видим, что стадионы не заполняются полностью, хотя говорили, что будут аншлаги на каждом матче.

    Игрокам «Динамо» сказали, что смогут оформить билет на любую игру в Катаре и у нас есть люди, которые покупали ложи на стадионах, чтобы перепродать дороже.

    Я не поеду в Катар – не хочу тратить деньги, чтобы смотреть на других.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 15:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1617

      Benifacto 32 минуты назад

      потратил время впустую открыв эту новость и сразу закрыв...

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