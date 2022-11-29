Стали известны 3 сборные, вышедшие в плей-офф ЧМ-2022

Итак, после 2го тура сетка плей-офф выглядит следующим образом:
( Эквадор-Иран Х Польша-Австралия ) : ( Испания-Марокко Х Бразилия-Гана )
Х Х Х
(Англия-Нидерланды Х Франция-Аргентина) : (Хорватия-Япония Х Португалия-Швейцария)
Завершился второй тур группового этапа чемпионата мира в Катаре.
По его итогам определились три команды, которые сыграют в 1/8 финала турнира.
- Франция
- Бразилия
- Португалия
Все три сборные одержали по две победы в группе и уже не опустятся ниже второго места.
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