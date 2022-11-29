Стали известны 3 сборные, вышедшие в плей-офф ЧМ-2022

Завершился второй тур группового этапа чемпионата мира в Катаре.

По его итогам определились три команды, которые сыграют в 1/8 финала турнира.

Франция

Бразилия

Португалия

Все три сборные одержали по две победы в группе и уже не опустятся ниже второго места.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира