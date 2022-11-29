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    Стали известны 3 сборные, вышедшие в плей-офф ЧМ-2022

    Завершился второй тур группового этапа чемпионата мира в Катаре.

    По его итогам определились три команды, которые сыграют в 1/8 финала турнира.

    • Франция
    • Бразилия
    • Португалия

    Все три сборные одержали по две победы в группе и уже не опустятся ниже второго места.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1005

      ARSteven89 1 час назад

      Итак, после 2го тура сетка плей-офф выглядит следующим образом:

      ( Эквадор-Иран Х Польша-Австралия ) : ( Испания-Марокко Х Бразилия-Гана )
      Х Х Х
      (Англия-Нидерланды Х Франция-Аргентина) : (Хорватия-Япония Х Португалия-Швейцария)

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      Рейтинг: +6411

      Красногорск_Фан 1 час назад

      Все по делу. У Франции прям банкет. Попадет на Польшу , Аргентину или саудовскую Аравию. А Франция с Португалией будут в следующем туре решать встретятся или потом. В общем за дона Педро !

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