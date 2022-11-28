«Это неизбежно». Джикия – о переходе российского футбола в Азию

Капитан «Спартака» Георгий Джикия считает, что РФС рано или поздно уйдет из УЕФА в Азиатскую конфедерацию футбола.
– Александр Дюков сказал о том, что на исполкоме предстоит обсудить переход в Азию. Если бы спрашивали вас?
– Думаю, это неизбежно.
- Сборная России отстранена от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- 3 последних товарищеских матча команда провела с соперниками из Азии – Киргизией (2:1), Таджикистаном (0:0) и Узбекистаном (0:0).
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Источник: «РБ Спорт»