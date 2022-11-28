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    Стало известно, сколько болельщиков посетили матч «Зенит» – «Спартак»

    «Газпром Арена» обнародовала данные о посещаемости матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

    На стадионе присутствовали 51813 зрителей.

    • Основное время игры завершилось нулевой ничьей.
    • В серии пенальти победили петербуржцы – 4:2.
    • Во время матча подрались футболисты обеих команд – шесть из них были удалены с поля.

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    Источник: телеграм-канал «Газпром Арены»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3337

      acor94 1 час назад

      Об этом ещё вчера на матче сказали, а бомбардиру толькл сейчас стало известно..

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