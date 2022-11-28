Стало известно, сколько болельщиков посетили матч «Зенит» – «Спартак»

Об этом ещё вчера на матче сказали, а бомбардиру толькл сейчас стало известно..
«Газпром Арена» обнародовала данные о посещаемости матча Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».
На стадионе присутствовали 51813 зрителей.
- Основное время игры завершилось нулевой ничьей.
- В серии пенальти победили петербуржцы – 4:2.
- Во время матча подрались футболисты обеих команд – шесть из них были удалены с поля.
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